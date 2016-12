Assessore Pd su Fb: 'Benito, ci vorrebbe'

"Credo che la peggiore umanità sia al centro Italia. Vivo nelle Marche e qui hanno difetti sia del nord che del sud.

..Non voterò mai più a sinistra...Benito lo diceva, molti nemici molto onore, aveva ragione. Ci vorrebbe!".

L'ha scritto su Facebook l'assessore ai servizi sociali del Comune di Civitanova Marche Antonella Sglavo, del Pd.

Considerazioni fatte in una "conversazione scherzosa tra vecchi amici del liceo", si giustifica lei, ma che hanno creato imbarazzo in giunta e nel Pd.